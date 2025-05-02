Ничушкин признан третьей звездой матча с «Далласом»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал третьей звездой шестого матча серии плей-офф НХЛ против «Далласа» (7:4).

30-летний россиянин оформил дубль в этой встрече. Первой звездой признан форвард «Эвеланш» Мартин Нечас, набравший 2 (1+1) очка. Вторая звезда — форвард «Старз» Роопе Хинтц, на счету которого 4 (2+2) очка.

На счету Ничушкина 3 (3+0) очка в 6 матчах текущего плей-офф НХЛ.