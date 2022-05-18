Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:53

Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча плей-офф «Колорадо» — «Сент-Луис» (3:2).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Он отметился одной заброшенной шайбой.

Второй звездой стал голкипер Джордан Биннингтон. Он отразил 51 из 54 бросков по своим воротам. Возглавил тройку защитник «Эвеланш» Джош Мэнсон, который забросил победную шайбу в овертайме.

Второй матч в серии пройдет 20 мая. Начало — 4.30 по московскому времени.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Первая сенсация чемпионата мира: исторический провал чехов в матче с аутсайдером
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сент-Луис»
Роскошный проход Кучерова перевернул игру! Он убрал финтом с пути канадскую звезду, словно фишку
Василевский признан первой звездой матча «Флорида» — «Тампа», Кучеров — второй
Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
Кучеров забросил третью шайбу в этом плей-офф НХЛ
Кучеров эффектно обыграл соперника и ассистировал Перри в первом матче с «Флоридой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучеров повторил достижение Малкина и Кросби в плей-офф НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
0 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 0
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 1
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 7 14
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 7 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 7 11
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 7 7
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 7 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 4 1.67
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости