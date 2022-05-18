Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча плей-офф «Колорадо» — «Сент-Луис» (3:2).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Он отметился одной заброшенной шайбой.

Второй звездой стал голкипер Джордан Биннингтон. Он отразил 51 из 54 бросков по своим воротам. Возглавил тройку защитник «Эвеланш» Джош Мэнсон, который забросил победную шайбу в овертайме.

Второй матч в серии пройдет 20 мая. Начало — 4.30 по московскому времени.