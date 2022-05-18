Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Сент-Луис»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча плей-офф «Колорадо» — «Сент-Луис» (3:2).
Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Он отметился одной заброшенной шайбой.
Второй звездой стал голкипер Джордан Биннингтон. Он отразил 51 из 54 бросков по своим воротам. Возглавил тройку защитник «Эвеланш» Джош Мэнсон, который забросил победную шайбу в овертайме.
Второй матч в серии пройдет 20 мая. Начало — 4.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|7
|14
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|7
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|7
|11
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|7
|7
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|7
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|4
|1.67
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
Новости