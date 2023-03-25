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Сегодня, 06:48

Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Аризона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Валерий Ничушкин (справа).
Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:1).

Россиянин сделал две голевые передачи.

Первой звездой матча признан защитник «Эвеланш» Кэйл Макар, на счету которого гол и две результативные передачи.

Вторая звезда встречи — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого одна шайба и два голевых паса.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Колорадо Эвеланш
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