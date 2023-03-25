Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Аризона»
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:1).
Россиянин сделал две голевые передачи.
Первой звездой матча признан защитник «Эвеланш» Кэйл Макар, на счету которого гол и две результативные передачи.
Вторая звезда встречи — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого одна шайба и два голевых паса.
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|25.03
|02:00
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Коламбус – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|25.03
|02:00
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Баффало – Нью-Джерси
|5 : 4
|25.03
|04:00
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Колорадо – Аризона
|3 : 1
|25.03
|20:00
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Филадельфия – Детройт
|- : -
|25.03
|20:00
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Бостон – Тампа-Бэй
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|25.03
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|25.03
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