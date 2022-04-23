Ничушкин признан третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Колорадо»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Эдмонтон» — «Колорадо» (6:3).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Он отметился двумя заброшенными голами.

Второй звездой встречи стал форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который сделал три голевые передачи. Возглавил тройку его одноклубник Эвандер Кейн, набравший 4 (3+1) очка.