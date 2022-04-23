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Сегодня, 06:54

Ничушкин признан третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Эдмонтон» — «Колорадо» (6:3).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Он отметился двумя заброшенными голами.

Второй звездой встречи стал форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который сделал три голевые передачи. Возглавил тройку его одноклубник Эвандер Кейн, набравший 4 (3+1) очка.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 108
2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 78 30 48 67
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 77 26 51 58
Результаты / календарь
13.04
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25.04
26.04
27.04
28.04
23.04 02:00
Коламбус – Оттава
 1 : 2 Б
23.04 03:00
Миннесота – Сиэтл
 6 : 3
23.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 6 : 3
23.04 05:30
Аризона – Вашингтон
 - : -
23.04 19:30
Баффало – Айлендерс
- : -
23.04 19:30
Детройт – Питтсбург
 - : -
23.04 19:30
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
23.04 22:00
Бостон – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 78 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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