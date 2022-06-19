Ничушкин признан первой звездой второго матча финальной серии с «Тампой»

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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал первой звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (7:0).

27-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой признан вратарь «Эвеланш» Дарси Кемпер, третья звезда — защитник Кайл Макар, забросивший две шайбы.

В текущем сезоне Ничушкин провел 16 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.