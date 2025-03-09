Ничушкин признан первой звездой матча с «Торонто»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (7:4).

30-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка. Второй звездой признан форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон, который оформил дубль. Третья звезда — нападающий «Мэйпл Ливз» Митч Марнер, забивший два гола.

В текущем сезоне Ничушкин провел 26 матчей, в которых набрал 23 (18+5) очка.