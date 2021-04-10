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Ничушкин признан первой звездой матча «Анахайм» — «Колорадо»

07:40
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Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Анахайм» — «Колорадо» (0:2). Первой звездой признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. 26-летний россиянин забросил победную шайбу.

Второй звездой стал голкипер «Дакс» Джон Гибсон, который отразил 33 из 34 бросков по своим воротам. Замкнул тройку вратарь «Колорадо» Юнас Юханссон, сделавший 28 сэйвов.

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