Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Анахайм» — «Колорадо» (0:2). Первой звездой признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. 26-летний россиянин забросил победную шайбу.

Второй звездой стал голкипер «Дакс» Джон Гибсон, который отразил 33 из 34 бросков по своим воротам. Замкнул тройку вратарь «Колорадо» Юнас Юханссон, сделавший 28 сэйвов.