Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам в финалах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин повторил рекорд клуба по голам в финалах Кубка Стэнли.

Форвард отличился в пятой игре против «Тампы», эта шайба стала для него четвертой в серии. Ровно столько же забрасывали Джо Сакик и Алекс Тангуэй в финале плей-офф НХЛ сезона-2000/01.

Всего на счету Ничушкина 14 (9+5) очков в 19 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф.

В случае победы в сегодняшнем матче против «Тампы» «Колорадо» станет трехкратным обладателем Кубка Стэнли.