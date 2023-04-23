Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустил 3-й матч серии первого раунда Кубка Стэнли (6:4, 2-1) с «Сиэтлом» по личным причинам, сообщает журналист Питер Бо.
Ранее в СМИ писали, что хоккеист отсутствует из-за травмы. Однако на пресс-конференции после игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что игрок покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам.
Ничушкин в этом сезоне провел только 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (17+30) очков. Он долгое время восстанавливался от травмы голеностопа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
Результаты / календарь
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|23.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|23.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 2 ОТ
|23.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|4 : 6
|23.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|23.04
|22:30
|
Флорида – Бостон
|- : -
Новости