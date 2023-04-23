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Сегодня, 11:03

Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам

Виктория Кравченко
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Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустил 3-й матч серии первого раунда Кубка Стэнли (6:4, 2-1) с «Сиэтлом» по личным причинам, сообщает журналист Питер Бо.

Ранее в СМИ писали, что хоккеист отсутствует из-за травмы. Однако на пресс-конференции после игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что игрок покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам.

Ничушкин в этом сезоне провел только 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (17+30) очков. Он долгое время восстанавливался от травмы голеностопа.

Валерий Ничушкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
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Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
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4 - 5
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0 - 0
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0 - 0
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Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 1
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1 - 3
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Бостон - Флорида
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 1
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Коламбус – Баффало
 2 : 5
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Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
23.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
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Рейнджерс – Нью-Джерси
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Сиэтл – Колорадо
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 - : -
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Флорида – Бостон
 - : -
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