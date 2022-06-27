Ничушкин поднял над головой Кубок Стэнли после победы в финале: видео

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отпраздновал победу в финале Кубка Стэнли, подняв главный трофей НХЛ над головой.

«Эвеланш» обыграли «Тампу-Бэй» в шестом матче серии со счетом 2:1 и выиграли в противостоянии 4-2.

Это первый трофей Ничушкина в карьере. В этом плей-офф он провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков. Регулярный чемпионат НХЛ стал для Валерия также лучшим в карьере: 51 (25+26) очко в 62 встречах. Контракт игрока истекает этим летом.