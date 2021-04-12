Ничушкин отдал результативную передачу в матче против «Анахайма». Видео

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился результативной передачей в матче регулярного сезона НХЛ против «Анахайма».

В первом периоде российский форвард выиграл борьбу на пятаке у чужих ворот и сделал передачу на Андре Бураковски.

Kicking it off with a nice lil snipe!#GoAvsGo pic.twitter.com/DYBT1CeAjM — Colorado Avalanche (@Avalanche) April 11, 2021

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний россиянин провел 39 матчей, в которых набрал 19 (9+10) очков.