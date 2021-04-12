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Ничушкин отдал результативную передачу в матче против «Анахайма». Видео

01:26
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился результативной передачей в матче регулярного сезона НХЛ против «Анахайма».

В первом периоде российский форвард выиграл борьбу на пятаке у чужих ворот и сделал передачу на Андре Бураковски.

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний россиянин провел 39 матчей, в которых набрал 19 (9+10) очков.

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