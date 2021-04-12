Ничушкин отдал результативную передачу в матче против «Анахайма». Видео
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился результативной передачей в матче регулярного сезона НХЛ против «Анахайма».
В первом периоде российский форвард выиграл борьбу на пятаке у чужих ворот и сделал передачу на Андре Бураковски.
Kicking it off with a nice lil snipe!#GoAvsGo pic.twitter.com/DYBT1CeAjM— Colorado Avalanche (@Avalanche) April 11, 2021
В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний россиянин провел 39 матчей, в которых набрал 19 (9+10) очков.
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