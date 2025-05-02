Ничушкин обошел Каменского в списке лучших российских снайперов в истории Кубка Стэнли

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился дублем в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (7:4, 3-3).

На счету 30-летнего хоккеиста теперь 26 шайб в 78 играх Кубка Стэнли. Он вышел на 13-е место среди россиян в НХЛ по голам в плей-офф, опередив Валерия Каменского (25 шайб в 66 матчах).

На 12-й строчке идет Игорь Ларионов (30 голов в 150 играх). Лидирует в списке капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (76; 156).

Ничушкин был признан третьей звездой шестого матча серии против «Далласа». Седьмая игра команд состоится 3 мая.