Ничушкин обходился без двухминутных удалений в НХЛ 91 матч подряд

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин заработал малый штраф в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1). Россиянин обходился без двухминутных удалений 91 матч подряд.

Валерий Ничушкин очень давно не удалялся в НХЛ pic.twitter.com/L9b2HG4JYU — Ivan Shitik (@Damassk) December 19, 2019

Отметим, что в регулярном чемпионате сезона-2019/20 Ничушкин уже получал штрафные минуты, но в том случае он был удален за драку на 5 минут.