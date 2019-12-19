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Ничушкин обходился без двухминутных удалений в НХЛ 91 матч подряд

10:12
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин заработал малый штраф в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1). Россиянин обходился без двухминутных удалений 91 матч подряд.

Отметим, что в регулярном чемпионате сезона-2019/20 Ничушкин уже получал штрафные минуты, но в том случае он был удален за драку на 5 минут.

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