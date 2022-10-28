Ничушкин не сыграет в матче с «Нью-Джерси» из-за травмы

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Об этом сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.

По словам Беднара, 27-летний нападающий не сможет играть из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Ничушкин провел 7 матчей в НХЛ, в которых отличился семью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. Таким образом, на его счету 12 очков.

«Колорадо» сыграет с «Нью-Джерси» в ночь на 29 октября. Начало матча — в 02.00 по московскому времени.