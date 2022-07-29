Ничушкин начал набирать форму после травмы

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин выложил новое фото в соцсетях.

Он показал, что все еще вынужден передвигаться на костылях. Но хоккеист отметил, что уже начал тренировки.

«Первая тренировка», — подписал фото россиянин.

Ранее Ничушкин в своих соцсетях опубликовал результаты рентгена, на которых виден перелом одной из плюсневых костей стопы.

За весь розыгрыш плей-офф Ничушкин забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 15 очков. «Колорадо» обыграл «Тампу» в решающей серии со счетом 4-2, завоевав Кубок Стэнли впервые с 2001 года.

Летом нападающий подписал новый контракт с «Эвеланш» на восемь лет с годовой зарплатой в 6,125 миллиона долларов.