Ничушкин может вернуться на лед в матче с «Вашингтоном» 16 ноября
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что российский нападающий Валерий Ничушкин может вернуться в состав команды в течение ближайших недель.
«Он [Ничушкин] вернется через пару недель, будет замечательно вновь видеть его в составе. Я думаю, вы заметите, как сильно он поменялся за лето», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
Матч «Колорадо» — «Вашингтон» состоится 16 ноября и начнется в 5:00 по московскому времени.
В мае 29-летний россиянин был отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ. 4 ноября стало известно, что Ничушкин был допущен до тренировок с «Эвеланш».
В прошлом сезоне российский форвард отметился 28 заброшенными шайбами и 25 голевыми передачами в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.
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|11
|8
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|7
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|14
|4
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|12
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|5
|Сент-Луис
|12
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|Чикаго
|13
|5
|8
|11
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|7
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|8
|Нэшвилл
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|4
|7
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
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|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Эдмонтон
|12
|6
|6
|13
|5
|Калгари
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|6
|6
|13
|6
|Сиэтл
|13
|5
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|7
|Анахайм
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|4
|7
|10
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|Сан-Хосе
|13
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|8
|5.11
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|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
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|5.11
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