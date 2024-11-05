Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:08

Ничушкин может вернуться на лед в матче с «Вашингтоном» 16 ноября

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что российский нападающий Валерий Ничушкин может вернуться в состав команды в течение ближайших недель.

«Он [Ничушкин] вернется через пару недель, будет замечательно вновь видеть его в составе. Я думаю, вы заметите, как сильно он поменялся за лето», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Матч «Колорадо» — «Вашингтон» состоится 16 ноября и начнется в 5:00 по московскому времени.

В мае 29-летний россиянин был отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ. 4 ноября стало известно, что Ничушкин был допущен до тренировок с «Эвеланш».

В прошлом сезоне российский форвард отметился 28 заброшенными шайбами и 25 голевыми передачами в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.

Валерий Ничушкин. Ничушкин допущен до тренировок «Колорадо»
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Читайте также
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ничушкин - в НХЛ
Ничушкин получил в "Далласе" 43-й номер, Гончар - 55-й
В "Далласе" хвалят Ничушкина
В "Далласе" считают, что Ничушкин уже готов к НХЛ
Ничушкин подписал контракт с "Далласом"
Драфт НХЛ: почему не берут наших? Взгляд из России
Андрей Назаров: "Челябинская стабильность Ничушкина - признак класса"
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макдэвид — о возвращении на лед: «Ощущения довольно приятные»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 11 8 3 17
2 Каролина 10 8 2 16
3 Вашингтон 11 8 3 16
4 Нью-Джерси 14 7 7 16
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 12 4 8 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 12 7 5 14
3 Торонто 13 6 7 14
4 Бостон 13 6 7 13
5 Оттава 11 6 5 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 11 1 22
2 Миннесота 11 8 3 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 12 5 7 13
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Чикаго 13 5 8 11
7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 11 4 7 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
2 Лос-Анджелес 12 6 6 15
3 Ванкувер 10 5 5 13
4 Эдмонтон 12 6 6 13
5 Калгари 12 6 6 13
6 Сиэтл 13 5 8 11
7 Анахайм 11 4 7 10
8 Сан-Хосе 13 3 10 8
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 04:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
5.11 04:30
Эдмонтон – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости