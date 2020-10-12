Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Александр Волков рассказал, как узнал о том, что дебютирует в финальной серии Кубка Стэнли.

— Ко мне подошел Марун и рассказал, что у него поинтересовались, кого он хочет видеть в составе на шестой матч в его звене. Он назвал мою фамилию. Мне Патрик сказал: «Готовься, на 99 процентов будешь играть». Потом мы общались с Купером, но это личное, не хотел бы рассказывать, — приводит слова Купера Sport24.

— Может быть, это был скорее жест со стороны Купера — дать вам сыграть, чтобы вы тоже были победителем.

— Такого не может быть в современном хоккее. Тут менеджмент не думает о том, чтобы дать игроку возможность увидеть свое имя на кубке. Тут люди думают, как выиграть матч, как выиграть серию, как взять долгожданный кубок, который не можешь выиграть с 2004-го года. Никто рисковать не будет. Тем более я не играл семь месяцев. Так что о красивом жесте и речи не шло. Думаю, такого ни один тренер не сделает. Тем более в финале, в, возможно, последнем матче.

— Вы за день до игры узнали, что будете играть?

— Нет, я точно узнал, что сыграю где-то за часа полтора до матча, когда разминался на «земле». Купер подошел ко мне и сказал: «Ты сегодня играешь».

— Не очень понимаю, как настраиваться на матч в финале после паузы в семь месяцев.

— Настраивался как обычно. Может быть, хорошо настроился, потому что до последнего не знал, сыграю или нет. Вышел с пустой головой, ни о чем не думая. Наверное, поэтому все так получилось.

— Получается, что даже хорошо, что вам только перед матчем сказали.

— Скорее всего, да. Я думал о том, что могу сыграть. Такие мысли были, но уверенности не было. И это сыграло в положительном плане.

— Михаил Сергачев назвал ваш выход в финале десятью минутам великолепия. Как бы вы охарактеризовали вашу игру?

— Я бы не сказал, что это было десять минут великолепия. Ничего великолепного не было. Просто десять минут борьбы, желания играть. Я делал свою работу, вот и все.