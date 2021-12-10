«Ничего криминального». Тренин опубликовал фото с разбитым лицом после драки с Харой
Тренин показал фото с разбитым лицом после драки с Харой
15:15
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин опубликовал в Instagram фотографию с разбитым лицом после драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Айлендерс» (4:3).
«Ничего криминального, только физическое состояние», — написал Тренин в публикации.
Напомним, 24-летний россиянин подрался с защитником «Айлендерс» Здено Харой в середине первого периода. Игроки обменялись несколькими ударами, после чего в ситуацию вмешались арбитры. Оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Интервью российского форварда Голышева о том, как его обманули в Америке
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю