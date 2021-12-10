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«Ничего криминального». Тренин опубликовал фото с разбитым лицом после драки с Харой

Тренин показал фото с разбитым лицом после драки с Харой
15:15
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Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин опубликовал в Instagram фотографию с разбитым лицом после драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Айлендерс» (4:3).

«Ничего криминального, только физическое состояние», — написал Тренин в публикации.

Напомним, 24-летний россиянин подрался с защитником «Айлендерс» Здено Харой в середине первого периода. Игроки обменялись несколькими ударами, после чего в ситуацию вмешались арбитры. Оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXSgwPYAY9y

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Карен Саркисян все материалы автора
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