«Ничего криминального». Тренин опубликовал фото с разбитым лицом после драки с Харой

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин опубликовал в Instagram фотографию с разбитым лицом после драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Айлендерс» (4:3).

«Ничего криминального, только физическое состояние», — написал Тренин в публикации.

Напомним, 24-летний россиянин подрался с защитником «Айлендерс» Здено Харой в середине первого периода. Игроки обменялись несколькими ударами, после чего в ситуацию вмешались арбитры. Оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу.