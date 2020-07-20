«Ни у кого нет летней ржавчины». Куликов удивлен формой игроков «Виннипега»

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов поделился ожиданиями от рестарта сезона. В плей-офф его команда встретится с «Калгари».

— Если честно, я удивлен, насколько все готовы к этому лагерю, — цитирует Куликова официальный сайт клуба. — Ребята выглядят на льду уверенно. Ни у кого нет летней ржавчины, как принято говорить. Ну а я лично просто стараюсь не отставать от остальных.

Мы начнем сразу с плей-офф. Вряд ли кто-то будет сражаться за место в составе. У нас та же команда, которая заканчивала сезон. Мы были на ходу и выиграли последние четыре матча. Надо просто настроиться на хоккей на выбывание. Начало будет другим. Нас не будет ждать полноценный сезон. Три матча и можно отправиться домой, так что и настрой должен быть соответствующим. Будут игры на выбывание, в которых зачастую побеждает тот, кто усерднее работает и совершает меньше ошибок. Мы принимаем этот вызов.

Надо будет хорошо начать. В прошлом у нас были сложные серии. Два года назад была тяжелая серия против «Нэшвилла», потом мы проиграли «Вегасу», а в прошлом году — «Сент-Луису». Борьба в плей-офф продолжается всегда. Если ты проиграл один матч, надо про него забыть и готовиться к следующему.