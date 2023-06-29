Ни один российский форвард не набрал более 60 очков за карьеру в «Филадельфии»

«Филадельфия» выбрала российского нападающего СКА Матвея Мичкова под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года.

Среди российских нападающих в истории «Флайерз» самым результативным является Валерий Зелепукин, который набрал 57 (27+30) очков в период с 1998 по 2000 год. На второй строчке Андрей Ломакин с 50 (22+28) очками, а замыкает тройку Вячеслав Буцаев — 37 (14+23).

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.