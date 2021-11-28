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Ни один клуб не забрал Мэтта Мюррея с драфта отказов, Эвандер Кейн оказался на уйэвере

22:10
Мэтт Мюррей. Фото Getty Images
Мэтт Мюррей. Фото Getty Images
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Голкипер «Оттавы» Мэтт Мюррей прошел процедуру драфта отказов. Ни один клуб не забрал 27-летнего стража ворот с уэйвера, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Контракт двукратного обладателя Кубка Стэнли рассчитан до завершения сезона-2023/24. Кэпхит — 6,25 миллиона долларов.

Тем временем, на драфт отказов попал нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.

У 30-летнего канадца остается еще четыре года контракта с «Шаркс» с кэпхитом 7 миллионов долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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