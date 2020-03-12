НХЛ заявила о желании доиграть сезон и определить обладателя Кубка Стэнли

НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за коронавируса. Он должен завершиться в начале апреля.

«Наша цель — возобновить игры, как только это будет уместно и разумно, чтобы смогли завершить сезон и определить обладателя Кубка Стэнли. А пока мы благодарим болельщиков НХЛ за ваше терпение и надеемся, что вы остаетесь здоровыми», — отмечено в заявлении комиссионера лиги Гэри Бэттмена.