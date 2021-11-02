НХЛ завершила расследование в отношении обвиненного в расизме Питерса
17:53
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига завершила расследование в отношении тренера бывшего тренера «Калгари» Билла Питерса.
«Расследование завершено, — приводит слова Дэйли Sportsnet. — Мы связывались с представителями Алиу о дальнейших шагах, если они потребуются. Но в последнее время никаких сообщений на этот счет не поступало».
В ноябре 2019 года нападающий Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях в свой адрес. По его словам, инциденты происходили 10 лет назад, когда он и тренер работали в клубе АХЛ «Рокфорд».
Дополнительная информация:
https://www.sportsnet.ca/nhl/article/akim-alius-lawyer-casts-doubt-nhl-says-bill-peters-investigation-complete/
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