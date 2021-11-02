НХЛ завершила расследование в отношении обвиненного в расизме Питерса

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига завершила расследование в отношении тренера бывшего тренера «Калгари» Билла Питерса.

«Расследование завершено, — приводит слова Дэйли Sportsnet. — Мы связывались с представителями Алиу о дальнейших шагах, если они потребуются. Но в последнее время никаких сообщений на этот счет не поступало».

В ноябре 2019 года нападающий Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях в свой адрес. По его словам, инциденты происходили 10 лет назад, когда он и тренер работали в клубе АХЛ «Рокфорд».