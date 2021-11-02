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НХЛ завершила расследование в отношении обвиненного в расизме Питерса

17:53
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига завершила расследование в отношении тренера бывшего тренера «Калгари» Билла Питерса.

«Расследование завершено, — приводит слова Дэйли Sportsnet. — Мы связывались с представителями Алиу о дальнейших шагах, если они потребуются. Но в последнее время никаких сообщений на этот счет не поступало».

В ноябре 2019 года нападающий Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях в свой адрес. По его словам, инциденты происходили 10 лет назад, когда он и тренер работали в клубе АХЛ «Рокфорд».

Дополнительная информация:

https://www.sportsnet.ca/nhl/article/akim-alius-lawyer-casts-doubt-nhl-says-bill-peters-investigation-complete/

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