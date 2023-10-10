НХЛ запретила наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку сексуальных меньшинств

Руководство НХЛ запретило игрокам наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку ЛГБТ, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Outsports.

По данным источника, лига разослала 32 клубам соответствующее уведомление. Запрет распространяется как на тренировки, так и на матчи.

В июне комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что команды НХЛ не будут выходить в радужной форме.

В прошлом сезоне защитник «Коламбуса» Иван Проворов, который выступал за «Филадельфию», отказался от акции в поддержку ЛГБТ. Позже от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты», братья Эрик и Марк Стаал из «Флориды».