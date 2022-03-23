НХЛ заблокирует обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»
Национальная хоккейная лига заблокирует обмен нападающего Евгения Дадонова, который в дедлайн перешел из «Вегаса» в «Анахайм». В ближайшее время лига объявит о своем решении, а также назовет причины, по которой сделку нельзя было проводить, сообщает журналист Франк Серавалли.
Выяснилось, что проблема связана с пунктом об ограничении на обмен, который был прописан в контракте хоккеиста, подписанный в октябре 2020 года с «Сенаторз». В контракте игрока указано, что его нельзя обменять без предварительного предоставления списка из 10 команд, за которые хоккеист отказывается выступать.
Сейчас сделка между «Вегасом» и «Анахаймом» оспаривается, поскольку Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обратилась к руководству лиги по поводу ее легитимности.
В этом сезоне Дадонов набрал 27 очков в 62 играх за «Вегас», который летом 2021 года выменял его у «Оттавы».
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|23.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|3 : 2
|23.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|7 : 4
|23.03
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 1
|23.03
|02:30
|
Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|23.03
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|3 : 0
|23.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|4 : 0
|23.03
|03:30
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 3
|23.03
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|3 : 4
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|2 : 4
|23.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|6 : 1