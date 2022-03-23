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Сегодня, 22:52

НХЛ заблокирует обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

Иван Шитик
Корреспондент
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Национальная хоккейная лига заблокирует обмен нападающего Евгения Дадонова, который в дедлайн перешел из «Вегаса» в «Анахайм». В ближайшее время лига объявит о своем решении, а также назовет причины, по которой сделку нельзя было проводить, сообщает журналист Франк Серавалли.

Выяснилось, что проблема связана с пунктом об ограничении на обмен, который был прописан в контракте хоккеиста, подписанный в октябре 2020 года с «Сенаторз». В контракте игрока указано, что его нельзя обменять без предварительного предоставления списка из 10 команд, за которые хоккеист отказывается выступать.

Сейчас сделка между «Вегасом» и «Анахаймом» оспаривается, поскольку Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обратилась к руководству лиги по поводу ее легитимности.

В этом сезоне Дадонов набрал 27 очков в 62 играх за «Вегас», который летом 2021 года выменял его у «Оттавы».

Евгений Дадонов. Известный русский игрок НХЛ показал зубы работодателю — отказался от обмена в другой клуб. Что теперь его ждет?

Евгений Дадонов
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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