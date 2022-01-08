НХЛ выразила соболезнования по поводу смерти юного хоккеиста на матче

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выразила соболезнования по поводу смерти Тедди Балкинда. Ученик средней школы Коннектикута погиб после столкновения с другим игроком во время хоккейного матча.

Ученик 10 класса во время игры упал на лед, а другой игрок столкнулся с ним, не имея возможности остановиться. После столкновения шея Балкинда была случайно порезана коньком. Медики команды оказали первую помощь, прежде чем ребенка доставили в Гринвичскую больницу, где позже он умер.

«Национальная хоккейная лига скорбит о трагической кончине Тедди Балкинда, члена хоккейной семьи, ушедшего из жизни слишком рано. Наши молитвы и самые искренние соболезнования его семье, его товарищам по команде и его многочисленным друзьям», — говорится в пресс-релизе.