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13 апреля, 23:29

НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек Овечкина из бронзы

Сергей Ярошенко
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина.

Клюшек было выпущено восемь. Каждая из них выполнена вручную из бронзы, имеет свой индвидульный номер, а также автограф самого хоккеиста. Отмечается, что каждая из них полностью повторяет характеристики той клюшки, которой Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу регулярных чемпионатах НХЛ.

Стоимость одной клюшки — 27 999 долларов. Сообщается, что 6 из 8 штук уже бвли проданы.

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
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1. Вашингтон - Монреаль
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2. Вашингтон - Монреаль
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
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2. Тампа-Бэй - Флорида
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
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Торонто - Оттава
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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1. Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
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