НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек Овечкина из бронзы
НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина.
Клюшек было выпущено восемь. Каждая из них выполнена вручную из бронзы, имеет свой индвидульный номер, а также автограф самого хоккеиста. Отмечается, что каждая из них полностью повторяет характеристики той клюшки, которой Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу регулярных чемпионатах НХЛ.
Стоимость одной клюшки — 27 999 долларов. Сообщается, что 6 из 8 штук уже бвли проданы.
6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
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|82
|42
|40
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|39
|42
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|83
|6
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|81
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|34
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|82
|47
|35
|98
|4
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|81
|44
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|82
|40
|42
|91
|6
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|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
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Виннипег - Сент-Луис
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|02:00
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Питтсбург – Вашингтон
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|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|- : -
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|- : -
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
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|02:00
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Баффало – Филадельфия
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