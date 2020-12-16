НХЛ все еще допускает проведение сезона в «пузырях»

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен подчеркнул, что система «пузырей» в новом сезоне все еще может быть введена.

Накануне в СМИ появилась информация, что новый сезон НХЛ будет проходить на домашних аренах клубов.

«Сейчас мы сосредоточены на вопросе, смогут ли команды играть на своих аренах и совершать поездки или вынуждены будут проводить матчи в «пузыре». Мы получаем медицинские консультаци, — цитирует TSN Бэттмена. — Если достаточное количество команд не смогут играть без болельщиков на своих аренах, то нам придется приблизться к системе «пузырей».

Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ не был доигран. Возобновился сезон в формате расширенного плей-офф, причем матчи проводились в двух городах — Эдмонтоне и Торонто, а команды проживали и проводили матчи в так называемых «пузырях».

Новый сезон НХЛ все еще не стартовал, и дата его начала по-прежнему не определена.