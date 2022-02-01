НХЛ внесла дополнения в коронавирусный протокол

НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) внесли дополнения в коронавирусный протокол, информирует сайт профсоюза. Они касаются правил по тестированию хоккеистов, а также имеют ряд новых положений.

Среди прочего также подчеркивает соблюдение всех мер безопасности в отношении ковида. Обновленный протокол вступит в силу перед перерывом на Матч звезд НХЛ.

Дополнения в коронавирусный протокол:

— рекомендуется проводить ревакцинацию по мере доступности;

— отмена «усиленных мер» и возврат к протоколу образца начала сезона, за исключением отдельных случаев;

— обновляются рекомендации по типам масок и ограничению на участие в общественных мероприятиях или посещению публичных мест;

— отменяется ежедневное тестирование для полностью вакцинированных;

— отменяется тестирование близких контактов;

— обновляются требования по организации семейных помещений на стадионах, презентации игр и проведения церемоний на площадке.