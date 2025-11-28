НХЛ включила Бобровского и Шестеркина в число фаворитов на победу в «Везина Трофи»

Официальный сайт НХЛ опубликовал список потенциальных претендентов на «Везина Трофи» по итогам первого квартала в регулярном чемпионате. Награда вручается лучшему вратарю НХЛ.

Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон получил больше всех голосов после опроса среди экспертов — 67 баллов. Восемь человек поставили его на первое место. Баллы присуждались по принципу «5-4-3-2-1» (каждый называл пять кандидатов).

Также в список из 16 кандидатов попали два россиянина: Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» (13 баллов) и Сергей Бобровский из «Флориды» (4 очка).

Также в число потенциальных претендентов на «Везина Трофи» в этом сезоне вошли: Скотт Уэджвуд («Колорадо») — 51 балл (6 первых мест), Коннор Хеллибак («Виннипег») — 50 (1), Спенсер Найт («Чикаго») — 38 (1), Лукас Достал («Анахайм») — 5, Якуб Добеш («Монреаль») — 3; Джейк Эттинджер («Даллас») — 3, Джейк Аллен («Нью-Джерси») — 2, Дарси Кемпер («Лос-Анджелес») — 2, Артур Шилов («Питтсбург») — 1, Дэн Владарж («Филадельфия») — 1.