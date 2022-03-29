У Овечкина украли гол? Александр забил, но судьи остановили игру за секунду до этого

Арбитры не засчитали гол Овечкина в ворота «Каролины»

В ночь на 29 марта «Вашингтон» на своем льду был разгромлен «Каролиной» со счетом 1:6.

В первом периоде арбитры отменили гол капитана хозяев Александра Овечкина. Россиянин реализовал большинство, однако за секунду до этого судьи выявили нарушение у нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши и не засчитали гол Овечкина.

Yeah this was umm



...not cool. pic.twitter.com/iCK0BsNaMI — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) March 28, 2022

В нынешнем сезоне 36-летний российский форвард провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 78 (42+36) очков.

В матче против «Каролины» Овечкин заработал показатель полезности «-1». Александру осталось забросить 29 шайб до второго места по количеству голов в НХЛ. На данный момент у россиянина 772 гола, у Горди Хоу — 801, на первом месте Уэйн Гретцки — 894.