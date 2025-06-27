НХЛ увеличит количество матчей в регулярном чемпионате с сезона-2026/27

НХЛ сообщила, что согласовала с Ассоциацией игроков лиги (NHLPA) новое коллективное соглашение, по которому предусматривается увеличение количества матчей в регулярном чемпионате с 82 до 84.

Данное соглашение вступит в силу с сезона-2026/27 и будет рассчитано до 2030 года.

В документе также прописано изменение, касающееся правила оформления контрактов. Теперь максимальный срок контракта для игрока, продлевающего соглашение со своим клубом, составит семь лет. А хоккеисты, переходящие в новую команду в качестве свободного агента 1 июля или позднее, могут подписать контракт сроком до шести лет.