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НХЛ утвердила дату драфта-2020

02:26
План возобновления сезона-2019/20 и драфта. Фото nhl.com
План возобновления сезона-2019/20 и драфта. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала план возобновления сезона-2019/20 и драфта-2020. НХЛ и Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) проголосовали за ратификацию протокола «Возврат в игру» и коллективного трудового соглашения.

«Лотерея драфта НХЛ (Вторая фаза) будет проходить между отборочными матчами Кубка Стэнли и началом первого раунда, 10 августа. В фазе 2 определится, кто будет делать первый общий выбор во время драфта НХЛ-2020. Это будет одна из восьми проигравших команд в квалификационном раунда. Сама церемония драфта НХЛ 2020 года предварительно запланирован на 9-10 октября», — говорится в пресс-релизе.

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