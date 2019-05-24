НХЛ удовлетворена сокращением дисквалификации Войнова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявление по поводу решения беспристрастного арбитра относительно отстранения российского защитника Вячеслава Войнова. Наказание было сокращено вдвое, поскольку он пропустил сезон-2018/19.

"В целом мы удовлетворены тем, что решение арбитра Шьяма Даса подтверждает наши твердые убеждения в том, что поведение Войнова было совершенно неприемлемым и достойным наказания, которое вынесла лига. Решение о дисквалификации также подтверждает широкие полномочия комиссара лиги (Гэри Бетмэна - прим. ТАСС) устанавливать и обеспечивать соблюдение соответствующих правил поведения для лиц, принимающих участие в НХЛ", - говорится в заявлении.

Напомним, НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

НХЛ вдвое сократила дисквалификацию Вячеслава Войнова

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