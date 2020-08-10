НХЛ сообщила об отсутствии положительных тестов на коронавирус вторую неделю подряд

Пресс-служба НХЛ сообщает о результатах очередного тестирования игроков и работников команд на коронавирус после возобновления сезона.

НХЛ завершила первую неделю своей четвертой фазы программы «Возвращение в игру», при этом не было выявлено положительных результатов тестирования на COVID-19 среди 7245 проведенных проб. Тестирование проводилось ежедневно", — написано в официальном Twitter лиги.

Матчи плей-офф Кубка Стэнли с первого августа на Scotiabank Arena в Торонто и Rogers Place в Эдмонтоне.

На прошлой неделе также не было выявлено положительных тестов на COVID-19.