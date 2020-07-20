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НХЛ сообщила о двух новых случаях заболевания коронавирусом

21:12
Хоккеисты «Рейнджерс». Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Рейнджерс». Фото USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ сообщает, что у двух игроков по итогам очередного этапа тестирования выявлен коронавирус. Имена хоккеистов не уточняются.

«НХЛ завершила первые пять дней (13-17 июля) третьей фазы программы «Возвращение в игру» с двумя положительными результатами теста на COVID-19 после 2618 проведенных тестов у 800 игроков. Оба хоккеиста с положительным результатом находятся на самоизоляции и следуют специальным протоколам», — говорится в заявлении НХЛ.

В конце мая стало известно, что регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2019/20 возобновится матчами Кубка Стэнли 1 августа.

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