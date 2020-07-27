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НХЛ сообщила, что все тесты игроков в тренировочном лагере отрицательные

19:19
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НХЛ в официальном Twitter сообщила о результатах тестов на коронавирус среди игроков в тренировочном лагере.

Среди 4 256 тестов, проведенных с 18-25 июля, не было зафиксировано положительных результатов COVID-19.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Плей-офф стартует 1 августа, матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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