НХЛ сообщила, что все тесты игроков в тренировочном лагере отрицательные

НХЛ в официальном Twitter сообщила о результатах тестов на коронавирус среди игроков в тренировочном лагере.

Среди 4 256 тестов, проведенных с 18-25 июля, не было зафиксировано положительных результатов COVID-19.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Плей-офф стартует 1 августа, матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.