НХЛ скорректировала прогноз того, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки по количеству голов

НХЛ обновила прогноз, когда российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

Если коэффициент среднего количества голов за игру в текущем сезоне составит 0,68, то юбилейной станет игра с «Каролиной Харрикенйз», которая пройдет 11 апреля 2025 года.

При коэффициенте среднего гола за игру 0,6 за карьеру Овечкина рекорд Гретцки будет побит в последней игре НХЛ с «Питтсбургом» 18 апреля 2025 года.

В этом сезоне Овечкин набрал 33 (21+12) очка. Сейчас он отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 20 голов.