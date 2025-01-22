НХЛ скорректировала прогноз того, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки по количеству голов
НХЛ обновила прогноз, когда российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.
Если коэффициент среднего количества голов за игру в текущем сезоне составит 0,68, то юбилейной станет игра с «Каролиной Харрикенйз», которая пройдет 11 апреля 2025 года.
При коэффициенте среднего гола за игру 0,6 за карьеру Овечкина рекорд Гретцки будет побит в последней игре НХЛ с «Питтсбургом» 18 апреля 2025 года.
В этом сезоне Овечкин набрал 33 (21+12) очка. Сейчас он отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 20 голов.
Источник: НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|47
|32
|15
|69
|2
|Каролина
|48
|29
|19
|61
|3
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|4
|Коламбус
|47
|22
|25
|51
|5
|Рейнджерс
|47
|23
|24
|50
|6
|Филадельфия
|48
|22
|26
|50
|7
|Питтсбург
|49
|20
|29
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|48
|30
|18
|62
|2
|Флорида
|48
|28
|20
|59
|3
|Тампа-Бэй
|46
|25
|21
|53
|4
|Оттава
|47
|24
|23
|52
|5
|Монреаль
|47
|24
|23
|52
|6
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|7
|Детройт
|47
|21
|26
|47
|8
|Баффало
|47
|18
|29
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|47
|29
|18
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|46
|20
|26
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|47
|18
|29
|42
|8
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|34
Результаты / календарь
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27.01
|22.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|2 : 1 ОТ
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.01
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 0
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|7 : 5
|22.01
|04:00
|
Даллас – Каролина
|1 : 2
|22.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Баффало
|2 : 3
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|2 : 5
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