Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ: расписание матчей 21 ноября. «Сан-Хосе» — «Вашингтон» и другие игры

01:00
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Kim Klement, USA Today Sports
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Kim Klement, USA Today Sports
Теги:
В ночь на воскресенье, 21 ноября, пройдут очередные матчи НХЛ.

Встреча «Оттава» — «Рейнджерс» была перенесена из-за вспышки коронавируса в канадской команде.

«Лос-Анджелес» — «Каролина». 00:00

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». 00:00

«Флорида» — «Миннесота». 02:00

«Айлендерс» — «Калгари». 03:00

«Монреаль» — «Нэшвилл». 03:00

«Торонто» — «Питтсбург». 03:00

«Филадельфия» — «Бостон». 03:00

«Аризона» — «Детройт». 04:00

«Даллас» — «Сент-Луис». 04:00

«Вегас» — «Коламбус». 06:00

«Эдмонтон» — «Чикаго». 06:00

«Сан-Хосе» — «Вашингтон». 06:30

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при по фигурному катанию во Франции
0