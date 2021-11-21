НХЛ: расписание матчей 21 ноября. «Сан-Хосе» — «Вашингтон» и другие игры
01:00
В ночь на воскресенье, 21 ноября, пройдут очередные матчи НХЛ.
Встреча «Оттава» — «Рейнджерс» была перенесена из-за вспышки коронавируса в канадской команде.
«Лос-Анджелес» — «Каролина». 00:00
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». 00:00
«Флорида» — «Миннесота». 02:00
«Айлендерс» — «Калгари». 03:00
«Монреаль» — «Нэшвилл». 03:00
«Торонто» — «Питтсбург». 03:00
«Филадельфия» — «Бостон». 03:00
«Аризона» — «Детройт». 04:00
«Даллас» — «Сент-Луис». 04:00
«Вегас» — «Коламбус». 06:00
«Эдмонтон» — «Чикаго». 06:00
«Сан-Хосе» — «Вашингтон». 06:30
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