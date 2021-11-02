В ночь на 2 ноября состоятся матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Ванкувер», за который выступает форвард Василий Подколзин, на своем льду примет «Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина.

«Даллас» Дениса Гурьянова и Александра Радулова в гостях сыграет против «Виннипега».

«Монреаль» — «Детройт» (2.00 мск)

«Торонто» — «Вегас» (2.00)

«Филадельфия» — «Аризона» (2.00)

«Виннипег» — «Даллас» (3.00)

«Миннесота» — «Оттава» (3.00)

«Калгари» — «Нэшвилл» (4.00)

«Анахайм» — «Нью-Джерси» (5.00)

«Ванкувер» — «Рейнджерс» (5.00)

«Сан-Хосе» — «Баффало» (5.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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