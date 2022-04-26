НХЛ, расписание и результаты матчей 27 апреля: «Рейнджерс» — «Каролина», «Тампа-Бэй» — «Коламбус»

«Рейнджерс» примет «Каролину», а «Тампа» сыграет против «Коламбуса» в чемпионате НХЛ