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НХЛ разрабатывает варианты, при которых матчи смогут посещать ограниченное количество болельщиков

23:22
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Национальная хоккейная лига продолжает разрабатывать различные варианты возобновления сезона, сообщает Sportsnet.

Рассматривается возможность допускать ограниченное количество болельщиков на трибуны. Но с учетом соблюдения социальной дистанции. Если брать среднюю вместимость арены в 6 тысяч зрителей и рассаживать болельщиков на расстоянии минимум в шесть футов, то на трибунах смогут разместиться 2 тысячи человек.

Также есть предложение разрешать занимать соседние места членам семей, которые находятся на самоизоляции вместе.

Однако это только предварительный проект, который остается сырым. К примеру, чтобы обеспечить нормальный пропуск болельщиков на трибуны, с учетом все той же социальной дистанции, то очередь на каждые 900 человек растянется на одну милю.

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