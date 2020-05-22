НХЛ разрабатывает варианты, при которых матчи смогут посещать ограниченное количество болельщиков
Национальная хоккейная лига продолжает разрабатывать различные варианты возобновления сезона, сообщает Sportsnet.
Рассматривается возможность допускать ограниченное количество болельщиков на трибуны. Но с учетом соблюдения социальной дистанции. Если брать среднюю вместимость арены в 6 тысяч зрителей и рассаживать болельщиков на расстоянии минимум в шесть футов, то на трибунах смогут разместиться 2 тысячи человек.
Также есть предложение разрешать занимать соседние места членам семей, которые находятся на самоизоляции вместе.
Однако это только предварительный проект, который остается сырым. К примеру, чтобы обеспечить нормальный пропуск болельщиков на трибуны, с учетом все той же социальной дистанции, то очередь на каждые 900 человек растянется на одну милю.