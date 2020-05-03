НХЛ разослала клубам проект проведения драфта-2020

Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта-2020, сообщает Sportsnet. Ориентировочная дата — 5 июня.

Церемония может пройти в формате видеоконференции. Клубам, совершавшим обмены, включавшие условные выборы на драфте, предложат неделю для корректировки условий сделки. Если они не сделают этого, то должны будут согласиться с вариантом, предложенным лигой.

Определение права на участие в драфт-лотерее будет происходить по проценту набранных очков на момент остановки сезона. Как и раньше, в лотерее будут участвовать 15 команд.

Теперь планируется оставить лотерею только для общего первого пика. При этом команды смогут улучшить свою позицию максимум на четыре места.

Это означает, что занимавший последнее место на момент приостановки сезона «Детройт» будет выбирать как минимум вторым.