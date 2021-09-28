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НХЛ расследует возможное нарушение Эвандером Кейном ковид-протокола

19:00
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Национальная хоккейная лига ведет новое расследование в отношении нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. Он подозревается в том, что мог нарушать ковид-проткол лиги, сообщает Sportsnet.

Нападающий не примет участия в тренировочном лагере «Сан-Хосе» из-за нового расследования.

Ранее НХЛ объявила о завершении расследования обвинений в адрес форварда «Сан-Хосе» в том, что он делал ставки на матчи лиги.

Эти обвинения были выдвинуты в соцсетях женой Кейна. Расследование проводилось фирмой Patterson Belknap Webb & Tyler LLP совместно со службой безопасности НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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