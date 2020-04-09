НХЛ рассказала о подготовке к драфту

Центральное скаутское бюро НХЛ продолжит с помощью интернета помогать клубам готовиться к драфту-2020 даже после того, как лига 25 марта приняла решение о переносе сроков проведения комбинированного тестирования игроков из-за пандемии коронавируса. Первоначально планировалось провести эти тесты в Баффало с 1 по 6 июня, сообщает официальный сайт НХЛ.

Жан-Люк Фуди, 33-й номер в окончательном рейтинге полевых игроков, выступающих в Северной Америке, занял первое место в общем зачете по ледовой подготовке, победив в трех тестах из десяти. Тестирование состоялось во время матча самых перспективных игроков CHL/НХЛ в Баффало 16 января.

Этот центрфорвард из хоккейной лиги Онтарио был лучшим в упражнениях на катание, реакцию, контроль шайбы, занял второе место в забегах на 30 метров с и без шайбы. Правый крайний Джейкоб Перро (17-е место в рейтинге) показал второй результат в общем зачете, а центрфорвард Куинтон Байфилд (второе место в рейтинге) — третий.

Лучшие показатели в тестах на земле (семь) были у центрфорварда Джека Финли (38-й номер рейтинга). Он победил в упражнениях по жиму кистью правой руки и броске медицинбола. Байфилд был вторым в общем зачете. Среди вратарей обратил на себя внимание Брок Гулд (девятое место в рейтинге вратарей, выступающих в Северной Америке). Стал лучшим в тестах на реакцию, ловкость и скорость перемещений.

Джейк Сандерсон (четвертое место в рейтинге) из юниорской сборной США лучше других прошел тестирование на льду во время матча самых перспективных игроков США 19 января. Этот защитник занял первые места в упражнениях на ловкость и реакцию, второе в упражнениях в катании с шайбой и без нее. Защитник Митчелл Миллер (четвертое место в рейтинге) из хоккейной лиги США был вторым в общем зачете, а центрфорвард Тай Смиланик (24-е место в рейтинге) — третьим.