НХЛ, видео голов и результаты: «Филадельфия» победила «Виннипег», «Вашингтон» уступил «Тампе» и другие матчи 1 и 2 марта
1 марта
«Айлендерс» — «Нэшвилл» — 7:4 (3:0, 2:2, 2:2)
Голы: Пажо — 11 (Сизикас, Боквист), 2:37 — 1:0. Палмиери — 19 (бол., Боквист, Нельсон), 12:27 — 2:0. Хорват — 20 (Ли), 19:31 — 3:0. Сиссонс — 7, 21:03 — 3:1. Нельсон — 18 (мен., Хольмстрем), 22:38 — 4:1. Дель Гайзо — 1 (Сиссонс, О`Райлли), 24:58 — 4:2. Нельсон — 19 (Романов, Хольмстрем), 36:21 — 5:2. Сизикас — 5 (Фэшинг, Пажо), 45:21 — 6:2. Смит — 3 (Дель Гайзо, Сиссонс), 45:51 — 6:3. Смит — 4 (Новак, Бланкенбург), 58:56 — 6:4. Сорокин — 1 (п.в.), 59:48 — 7:4.
Вратари: Сорокин — Сарос (59:22 — 59:48).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (19+9+8) — 26 (3+11+12).
Наши: Романов (22.17/1/+2) — Свечков (10.26/0/-1).
1 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
«Вашингтон» — «Тампа» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Чаффи — 11 (бол., Пойнт, Кучеров), 17:11 — 0:1. Гонсалвес — 2 (Пол), 46:08 — 0:2. Овечкин — 31 (Рой), 56:01 — 1:2. Хагель — 30 (п.в.), 59:01 — 1:3.
Вратари: Томпсон (58:18 — 59:01, 59:40) — Василевский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 22 (5+8+9) — 19 (10+6+3).
Наши: Овечкин (18.38/3/0) — Кучеров (20.55/0/0).
1 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
«Флорида» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Гаджович — 3 (Грир, Шмидт), 24:47 — 1:0. Родригес — 14 (Экблад, Беннетт), 39:24 — 2:0. Самоскевич — 10 (Беннетт, Родригес), 56:08 — 3:0.
Вратари: Бобровский — Владарж.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 42 (16+19+7) — 23 (6+6+11).
Наши: Куликов (18.45/0/0) — -.
1 марта. Санрайз. Amerant Bank Arena.
«Питтсбург» — «Бостон» — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
Голы: Пастрняк — 32 (Заха, Гики), 1:32 — 0:1. Лорей — 4 (бол., Заха, Пастрняк), 6:33 — 0:2. Бовилье — 12 (мен., Хэйс), 54:01 — 1:2. Койл — 14 (мен., п.в., Задоров), 59:19 — 1:3. Ракелль — 26 (бол., Раст, Кросби), 59:38 — 2:3.
Нереализованный буллит: Пастрняк (Бостон), 43:38.
Вратари: Неделькович (57:46 — 59:19, 59:24 — 59:38, 59:41) — Корписало.
Штраф: 6 — 16.
Броски: 31 (11+5+15) — 26 (12+8+6).
Наши: Малкин (19.33/1/-2) — Задоров (24.19/0/+1), Меркулов (11.54/2/0).
1 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.
2 марта
«Коламбус» — «Детройт» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Голы: Матейчук — 3 (Дженнер, ван Римсдайк), 25:31 — 1:0. Дебринкэт — 28 (бол., Кейн, Зайдер), 33:06 — 1:1. Воронков — 19 (бол., К. Джонсон, Веренски), 37:23 — 2:1. Оливье — 12 (Дэнфорт), 37:55 — 3:1. Кейн — 15 (Эдвинссон, Юханссон), 43:34 — 3:2. Дебринкэт — 29 (Густафссон, Кейн), 56:36 — 3:3. Дэнфорт — 6 (Эштон-Риз, Проворов), 57:43 — 4:3. Фантилли — 19 (п.в., Веренски, Дженнер), 58:52 — 5:3.
Вратари: Мерзликинс — Тэлбот (58:19 — 58:52).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (6+7+8) — 46 (14+11+21).
Наши: Воронков (18.01/3/0), Марченко (17.51/3/+1), Проворов (20.44/0/+2) — Тарасенко (15.44/3/-2).
2 марта. Коламбус. Ohio Stadium. 94751 зритель.
«Баффало» — «Монреаль» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Голы: Кофилд — 29 (бол., Лайне, Сузуки), 21:13 — 0:1. Так — 21 (Брайсон), 26:04 — 1:1. Кулих — 12 (Далин, Петерка), 27:33 — 2:1. Андерсон — 9 (Дворак, Хатсон), 33:33 — 2:2. Ньюхук — 12 (Мэтисон, Хатсон), 39:57 — 2:3. Эванс — 12 (п.в., Дворак), 58:22 — 2:4.
Вратари: Луукконен (57:37 — 58:22, 58:28 — 59:02) — Добеш.
Штраф: 24 — 10.
Броски: 25 (9+9+7) — 29 (9+10+10).
Наши: — .
2 марта. Баффало. KeyBank Center.
«Каролина» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Хенрик — 8 (мен., Янмарк), 5:08 — 0:1. Перри — 13 (Драйзайтль, Кулак), 36:29 — 0:2. Ахо — 22 (бол., Рантанен, Гостисбеер), 44:26 — 1:2. Бушар — 10 (бол., п.в., Драйзайтль, Макдэвид), 59:59 — 1:3.
Вратари: Андерсен (57:40 — 58:26, 59:09 — 59:59) — Пикар.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (8+12+16) — 31 (7+14+10).
Наши: Орлов (18.26/1/-1), Свечников (20.06/2/-1) — Подколзин (11.03/0/+1).
2 марта. Роли. Lenovo Center.
«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Голы: Пинто — 12 (мен., Грейг), 11:05 — 1:0. Тоффоли — 22 (бол., Смит, Селебрини), 25:17 — 1:1. Лильегрен — 5 (бол., Веннберг, Костин), 29:47 — 1:2. Ткачак — 22 (бол., Штюцле, Сандерсон), 41:26 — 2:2. Штюцле — 19 (Грейг), 43:00 — 3:2. Перрон — 2 (Шабо, Батерсон), 48:31 — 4:2. Смит — 10 (бол., Эклунд, Селебрини), 58:33 — 4:3. Амадио — 6 (п.в., Зуб), 59:00 — 5:3.
Вратари: Улльмарк — Ванечек (56:39 — 58:33, 58:46 — 59:00).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 32 (8+16+8) — 37 (12+10+15).
Наши: Зуб (22.59/0/+2) — Костин (9.00/0/0), Мухамадуллин (19.33/1/0).
2 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.
«Виннипег» — «Филадельфия» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шайфли — 34 (Виларди, Коннор), 9:58 — 1:0. Драйсдейл — 3 (Кэйтс, Силер), 23:48 — 1:1.
Победный буллит: Мичков.
Вратари: Хеллибак — Федотов.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 30 (7+12+9+2) — 32 (14+14+3+1).
Наши: Наместников (17.31/1/0) — Замула (16.57/0/0), Кузьменко (17.03/3/0), Мичков (17.14/3/0).
2 марта. Виннипег. Canada Life Centre.
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Фиала — 24 (бол., Даути, Копитар), 3:43 — 0:1. Парэйко — 15 (Кайру, Холлоуэй), 9:37 — 1:1. Бучневич — 13 (Томас, Нейберс), 18:07 — 2:1. Болдюк — 9 (Джозеф), 29:27 — 3:1. Холлоуэй — 19 (Шенн, Сутер), 41:34 — 4:1.
Вратари: Биннингтон — Риттих (56:36 — 58:45).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (10+10+14) — 26 (8+10+8).
Наши: Бучневич (15.23/4/+1), Торопченко (12.30/0/0) — Гавриков (21.20/1/-1).
2 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.
«Юта» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Хишир — 25 (Л. Хьюз, Татар), 9:34 — 0:1. Сергачев — 11 (О`Брайен, Стенлунд), 30:03 — 1:1. Майер — 16 (Мерсер, Ковачевич), 40:14 — 1:2. Лазар — 2 (Д. Хьюз, Бастиан), 52:44 — 1:3.
Вратари: Веймелка (57:54) — Доус.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 25 (7+7+11) — 29 (9+11+9).
Наши: Сергачев (23.17/2/0) — -.
2 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
«Анахайм» — «Чикаго» — 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)
Голы: Кайсер — 2 (Терявяйнен, Михеев), 27:48 — 0:1. Карлссон — 12 (Ватрано), 28:33 — 1:1. Марун — 4 (бол., Райхель, Мартинес), 30:24 — 1:2. Терявяйнен — 14 (Донато, Броди), 33:16 — 1:3. Лакомб — 11 (Строум, Ватрано), 34:41 — 2:3. Райхель — 6 (Смит, Мартинес), 44:53 — 2:4. Донато — 20 (бол., Бертуцци, Власик), 47:40 — 2:5. Донато — 21 (Терявяйнен), 50:56 — 2:6. Карлссон — 13 (Дюмулин), 57:16 — 3:6.
Вратари: Гибсон — Содерблум.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 31 (10+11+10) — 24 (8+8+8).
Наши: Минтюков (16.18/0/-2) — Михеев (15.20/4/+3).
2 марта. Анахайм. Honda Center.
«Сиэтл» — «Ванкувер» — 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Голы: Бураковски — 6 (Райт), 5:47 — 1:0. Сутер — 16, 11:35 — 1:1. Хытил — 13 (Майерс, М. Петтерссон), 16:27 — 1:2. Бьоркстранд — 16 (Монтур, Райт), 24:11 — 2:2. Джошуа — 4 (мен., О`Коннор), 28:05 — 2:3. Бенайерс — 14 (Данн), 32:08 — 3:3. Толванен — 17 (Эванс, Стивенсон), 33:08 — 4:3. Монтур — 11 (Маккэн, Эберле), 45:38 — 5:3. Толванен — 18 (п.в., Данн), 58:29 — 6:3.
Вратари: Даккорд — Ланкинен (56:27 — 58:29).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 24 (6+10+8) — 31 (15+6+10).
Наши: — - -.
2 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|2
|2
|0
|4
|2
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|2
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Юта
|3
|2
|1
|4
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|4
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|5
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|6.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Филадельфия
|4 : 1
|6.10
|02:30
|Питтсбург – Виннипег
|2 : 3
|6.10
|02:30
|Бостон – Оттава
|1 : 4
|6.10
|03:00
|Даллас – Сан-Хосе
|5 : 0