18 октября 2025, 06:45

НХЛ, результаты и видео голов 18 октября: «Вашингтон» победил «Миннесоту» и другие матчи

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь с пятницы на субботу в НХЛ прошли 4 матча: «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» (5:1), «Детройт» победил «Тампу» (2:1 ОТ), «Чикаго» по буллитам проиграл «Ванкуверу» (2:3 Б), «Юта» выиграла у «Сан-Хосе» (6:3).

18 октября, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 октября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Миннесота
НХЛ. Регулярный чемпионат
18 октября, 02:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Тампа-Бэй
НХЛ. Регулярный чемпионат
18 октября, 03:30. United Center (Чикаго)
Чикаго
Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 октября, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Сан-Хосе

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

НХЛ
  • Archon

    А он..это.. НЕ инвалид!)) И не "отбывающий номер",и не кот,на печи лежащий.. 1000 в сумме регулярки и плей-офф- - не так уж и далеко))(сейчас 974).У Грецки = 1016.

    18.10.2025

  • , ?.

    Миннесота вообще никакая!

    18.10.2025

  • Андрей Андрей

    Шуру прет от Минисоты,он ее мощьно уважает.

    18.10.2025

  • mikha1

    Это его Саня разбудил)

    18.10.2025

  • Neil

    А у Томми- гана кучность так себе.

    18.10.2025

  • VeryOldLazy

    А Томми с сыном?))

    18.10.2025

  • Neil

    gg

    18.10.2025

  • mikha1

    1я звезда -Строум, 2я -Овечкин, 3я -Фехервари.

    18.10.2025

  • VeryOldLazy

    Что зачит Дилли проснулся))

    18.10.2025

  • Город Моторов

    Гибсон показал сегодня, что он в большом порядке.

    18.10.2025

  • mikha1

    Чикаго на старте смотрится неожиданно хорошо. Пока 2-0 в матче с Кувером.

    18.10.2025

  • Neil

    о, крылья красавцы!

    18.10.2025

  • Neil

    Давай там Кейн , ну или Ларкин решайте и тоже хорош.

    18.10.2025

  • mikha1

    Буллит в игре реализован.

    18.10.2025

  • maxcds

    Тампа все.

    18.10.2025

  • Город Моторов

    ЛАРКИН!!

    18.10.2025

  • Neil

    По стате жесть просто.

    18.10.2025

  • mikha1

    Первая тройка кэпс сегодня сделала матч.

    18.10.2025

  • Neil

    С папедой пасаны)

    18.10.2025

  • mikha1

    Втрое перебросал Вашингтон сегодня Соту. 45-15

    18.10.2025

  • mikha1

    Ты про звезду? Однозначно.

    18.10.2025

  • Neil

    Первая получается.

    18.10.2025

  • Neil

    Ну и Уилли в копилку)

    18.10.2025

  • mikha1

    Ну наконец реализовали. и снова Том. У Строума 2+2

    18.10.2025

  • mikha1

    Ну щас сам бог велел просто покататься на льду в большинстве до конца игры)

    18.10.2025

  • Neil

    Давайте бубль, 5-1 и разойдёмся.

    18.10.2025

  • Neil

    Снимайте кипера)

    18.10.2025

  • mikha1

    Кэпс главное не пропустить, чтоб стату Томпсону не испортить)

    18.10.2025

  • mikha1

    У Тампы за 2 периода всего 11 бросков, а за один 31 -уже 19.

    18.10.2025

  • Neil

    Сашке даже пас нормальный не могут дать.

    18.10.2025

  • Neil

    Забили таки(

    18.10.2025

  • mikha1

    Но нет. Тампа сравняла.

    18.10.2025

  • Neil

    Держацца!

    18.10.2025

  • mikha1

    Ну да. Тампа наконец проснулась и начала бросать. 17-3 по броскам в 3м периоде.

    18.10.2025

  • Neil

    вот жешь блин. С ним Сота поопасней канеш.

    18.10.2025

  • mikha1

    Да, растяжение больших пальцев обеих рук при игре на приставке.

    18.10.2025

  • Neil

    Мэл?

    18.10.2025

  • Город Моторов

    Гибсон красавец))

    18.10.2025

  • mikha1

    Строум дубль!! 4-1. Сегодня уже не упустим.

    18.10.2025

  • Neil

    Выноси. Эти ни о чём.

    18.10.2025

  • Neil

    А где Габорик, травма?

    18.10.2025

  • Archon

    1+1. и это пока. Шурик решил показать Капризову,"у кого больше"))))

    18.10.2025

  • Neil

    Нам не страшен серый волк!

    18.10.2025

  • Neil

    А вот вроде ничего такого не было прям супер опасернр и сейвов постоянных.. А стата канеш удивляет очень сильно.

    18.10.2025

  • mikha1

    Большинство Соты, это уже опасно.

    18.10.2025

  • Neil

    коронка

    18.10.2025

  • mikha1

    Уже 37 бросков, это точно Вашингтон играет?

    18.10.2025

  • mikha1

    Ага.

    18.10.2025

  • Neil

    В касание?

    18.10.2025

  • Neil

    Ваабче ситуация с ПП уже не первый сезон. В прошлом неоднократно глумились на сей счёт.

    18.10.2025

  • mikha1

    Да. штабс-капитан. После вбрасывания забил.

    18.10.2025

  • mikha1

    Ну это большинство визуально поактивнее прошло, хотя бы бросали.

    18.10.2025

  • Neil

    Тот самый??)) Красивый хоть?

    18.10.2025

  • Neil

    Сашка! Ай да маладэц) А я яичницу решил забацать на ночь глядя, проголодался. Пропустил короч.

    18.10.2025

  • mikha1

    Овечкин.

    18.10.2025

  • mikha1

    Снова 2 минуты вычитаем.(

    18.10.2025

  • Neil

    О! Я пропустил. Кто?

    18.10.2025

  • mikha1

    Ну вот и Ови расчехлили пушку!! Кажется уже 40е очко с Миннесотой в 20 с чем-то матчах.

    18.10.2025

  • maxcds

    Ну в НХЛии то они мал-помалу начинают играть..

    18.10.2025

  • mikha1

    Пока не вернемся на международную арену, обсуждать нет особого смысла. Но тенденция, конечно, приятная.

    18.10.2025

  • Neil

    Не время.

    18.10.2025

  • maxcds

    А где обсуждают что у нас наконец-то появляется (пока где-то в далеке) надежда в вопросе по-настоящему топовых защитников? Или не до этого сейчас?))

    18.10.2025

  • Neil

    Володька сегодня прям апасен.

    18.10.2025

  • mikha1

    Но зато забивает в нужные моменты.

    18.10.2025

  • Neil

    Ну, должны же быть исключения.

    18.10.2025

  • maxcds

    Вообще-то классно сыграл в моменте. Это я троллям оставил)

    18.10.2025

  • mikha1

    Поактивничала 3я тройка, жаль не забили

    18.10.2025

  • Neil

    Фига завели столичных, что даже вторую передачу включили))

    18.10.2025

  • mikha1

    В прошлом матче ушел

    18.10.2025

  • Neil

    Ну, что б Лёха без гол ушёл в этом сезоне..Анриал по-моему)

    18.10.2025

  • Neil

    Получи фашист гранату. В стиле столичных, моментальный ответ. Причём в том же стиле, что и в первом.

    18.10.2025

  • mikha1

    И тут же ответка от Протаса!!

    18.10.2025

  • Neil

    ТЬфу ты нах..

    18.10.2025

  • Neil

    Уронили!

    18.10.2025

  • Neil

    4-19))

    18.10.2025

  • Neil

    Эх в домик не прошло.

    18.10.2025

  • Neil

    Диспетчера нет.

    18.10.2025

  • mikha1

    Ну вот, другое дело... Были даже шансы..пропустить

    18.10.2025

  • Neil

    Ну лан)

    18.10.2025

  • Neil

    А вдруг! Надежда умирает последней.

    18.10.2025

  • Neil

    Дюхайм вроде.

    18.10.2025

  • mikha1

    Ну и? Еще 2 минуты в трубу?

    18.10.2025

  • Neil

    Это он специально такой пас выдавал на Дауда??

    18.10.2025

  • mikha1

    Много потерь у столичных..

    18.10.2025

  • Neil

    Леонард этот ещё...

    18.10.2025

  • Neil

    Да уж..)) Это было захватывающе.

    18.10.2025

  • mikha1

    4 минуты выбросили в трубу.

    18.10.2025

  • mikha1

    Пока все так же бездарно, как и всегда.

    18.10.2025

  • Neil

    Сам клюшку поднял и сам же на неё нарвался. Годится)

    18.10.2025

  • mikha1

    Еще и 4 минуты. Надо забивать.

    18.10.2025

  • mikha1

    Ну вот шанс. У Соты меньшинство тоже не ахти.

    18.10.2025

  • mikha1

    Так никто вроде не говорил, что это шедевр) Нормальная рабочая передача. Главное, что дошла до адресата.

    18.10.2025

  • Neil

    Как же мне Лапьер не нравится. А учитывая сколько вистов ему раздали, то вообще ахтунг.

    18.10.2025

  • maxcds

    Ну и что. Обычная передача. Каких десятки за игровой день.

    18.10.2025

  • Neil

    На классе, без суеты)

    18.10.2025

  • mikha1

    По передачам Овечкин догнал в команде Уилсона и Чикрана. Лучший распасовщик, блин)

    18.10.2025

  • Neil

    Просто методично давим их)

    18.10.2025

  • mikha1

    В последние 7-8 минут кэпс прибавили в активности и заслуженно повели в счете.

    18.10.2025

  • mikha1

    Быстрая атака получилась. Здорово разыграли.

    18.10.2025

  • Neil

    Заслуженно повели. Ибо так легко в зону входим, а дикари проваливаются постоянно.

    18.10.2025

  • Neil

    Пасец!

    18.10.2025

  • Neil

    Ну стату вижу. Но не особо внимательно смотрю в целом за игрой.

    18.10.2025

  • mikha1

    У Миннесоты пока всего 4 броска. Зато Юров броском отметился.

    18.10.2025

  • Neil

    От Кирюхи если не ошибаюсь ни одного броска.

    18.10.2025

  • Neil

    Вот твой Милано щас мог)

    18.10.2025

  • Neil

    Эх, вот бы Демидова к нам.

    18.10.2025

  • mikha1

    Крылья пока хороши, пробили Василевского с 10 броска.

    18.10.2025

  • mikha1

    Может это и к лучшему. Сота по броскам на 2 месте в лиге. Нужно минимизировать количество бросков.

    18.10.2025

  • Neil

    Недавно же крылья их дёрнули, что говорит о хорошей форме. Неудивлюсь,что и сегодня тоже дёрнут.

    18.10.2025

  • Neil

    Вяленько, в принципе другого и неожидал. И вообще пока не особо интересно. Ближе к середине хотя бы, тогда уже можно расуждать.

    18.10.2025

  • mikha1

    Из наших сегодня Овечкин против Капризова, Тарасенко, Тренин и Юрова. Хорошая банда.

    18.10.2025

  • mikha1

    В другом матче Детройт утюжит Тампу, 8-0 по броскам, причем Тампа уже поиграла в большинстве.

    18.10.2025

  • mikha1

    Пока обошлось.

    18.10.2025

  • Neil

    Не верю! Они ещё не играли со столичными в этом.

    18.10.2025

  • Neil

    Ну при такой игровой так и бывает. Другое дело, что ПП не реализуют, эт да.

    18.10.2025

  • mikha1

    Блин, меньшинство. Щас пропустим, Сота очень много забивает 5 на 4. Сота в большинстве забила больше, чем кэпс всего.

    18.10.2025

  • mikha1

    Настораживает, что по забитым голам столичные в хвосте. Меньше только у Юты 8 в 4 матчах, у Калгари 9 в 5.

    18.10.2025

  • Neil

    И Протас. Дылда такая.

    18.10.2025

  • Neil

    Первую игру сегодня смотрю. Как же Саша на фоне других выделяется.. Такая крупная фигура катается и ребятки)

    18.10.2025

  • mikha1

    Почему-то жду сегодня результативных действий от Милано.

    18.10.2025

  • mikha1

    Это точно.

    18.10.2025

  • Neil

    Лучше б в чёрной играли.

    18.10.2025

  • mikha1

    Форма у кэпс сегодня глаз режет.

    18.10.2025

  • mikha1

    А столичные снова без Дюбуа.

    18.10.2025

  • mikha1

    Кучеров сегодня не играет. Травма?

    18.10.2025

  • Neil

    Да, меньше всех в лиге пропустили, но и сыграли только 4 игры. Посмотрим, что будет после сегодняшнего матча. В любом случае Карбз в этой манере и начал два года назад и потом, когда у команды явно были проблемы, вобщем переключались без проблем на этот стиль. А чем закончится, не так феерично как в прошлом сезоне, но в ПО заползём и бесславно вылетим в 1-2 раундах, ничего нового)

    18.10.2025

  • Neil

    Против Кирюшки интересненько)

    18.10.2025

  • mikha1

    4 первых матча Вашингтон играет от печки, т.е. от защиты. С 2016 года лишь раз команда пропускала только 7 голов в первых 4 играх. Но с другой стороны, начиная с 2013 года лишь раз столичные не смогли забить 10 голов в первых 4 матчах - в первом сезоне Карбери в 2023 году. Итого всего 9-7 и только 3 игрока смогли пока набрать больше 2 очков. Посмотрим, к чему это приведет по итогу сезона.

    18.10.2025

    • «Ванкувер» по буллитам обыграл «Чикаго»

    «Юта» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 50 31 19 66
    2 Питтсбург 49 24 25 59
    3 Айлендерс 50 27 23 59
    4 Филадельфия 49 23 26 55
    5 Нью-Джерси 50 26 24 54
    6 Вашингтон 51 24 27 54
    7 Коламбус 49 22 27 51
    8 Рейнджерс 51 21 30 48
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 48 31 17 66
    2 Детройт 51 31 20 66
    3 Монреаль 50 28 22 63
    4 Баффало 49 27 22 59
    5 Бостон 50 28 22 58
    6 Торонто 50 24 26 57
    7 Флорида 48 25 23 53
    8 Оттава 49 23 26 53
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 48 34 14 77
    2 Даллас 50 28 22 65
    3 Миннесота 51 28 23 65
    4 Юта 50 26 24 56
    5 Нэшвилл 49 23 26 50
    6 Чикаго 49 20 29 47
    7 Виннипег 49 20 29 46
    8 Сент-Луис 50 19 31 46
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 48 24 24 60
    2 Эдмонтон 51 25 26 58
    3 Анахайм 50 26 24 55
    4 Сиэтл 49 22 27 53
    5 Сан-Хосе 49 25 24 53
    6 Лос-Анджелес 49 20 29 53
    7 Калгари 50 21 29 47
    8 Ванкувер 50 17 33 39
    Результаты / календарь
    12.01
    13.01
    14.01
    15.01
    16.01
    17.01
    18.01
    19.01
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    24.01
    25.01
    26.01
    27.01
    22.01 03:00 Торонто – Детройт 1 : 2 ОТ
    22.01 05:00 Колорадо – Анахайм 1 : 2 Б
    22.01 05:30 Сиэтл – Айлендерс 4 : 1
    22.01 05:30 Калгари – Питтсбург 1 : 4
    22.01 05:30 Юта – Филадельфия 5 : 4 ОТ
    22.01 06:00 Ванкувер – Вашингтон 4 : 3
    Все результаты / календарь

