НХЛ, результаты и видео голов 18 октября: «Вашингтон» победил «Миннесоту» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь с пятницы на субботу в НХЛ прошли 4 матча: «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» (5:1), «Детройт» победил «Тампу» (2:1 ОТ), «Чикаго» по буллитам проиграл «Ванкуверу» (2:3 Б), «Юта» выиграла у «Сан-Хосе» (6:3).

18 октября, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 октября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Миннесота

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 октября, 02:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 октября, 03:30. United Center (Чикаго) Чикаго Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 октября, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Сан-Хосе

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26