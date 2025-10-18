НХЛ, результаты и видео голов 18 октября: «Вашингтон» победил «Миннесоту» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В ночь с пятницы на субботу в НХЛ прошли 4 матча: «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» (5:1), «Детройт» победил «Тампу» (2:1 ОТ), «Чикаго» по буллитам проиграл «Ванкуверу» (2:3 Б), «Юта» выиграла у «Сан-Хосе» (6:3).
18 октября, суббота
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|31
|19
|66
|2
|Питтсбург
|49
|24
|25
|59
|3
|Айлендерс
|50
|27
|23
|59
|4
|Филадельфия
|49
|23
|26
|55
|5
|Нью-Джерси
|50
|26
|24
|54
|6
|Вашингтон
|51
|24
|27
|54
|7
|Коламбус
|49
|22
|27
|51
|8
|Рейнджерс
|51
|21
|30
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|66
|2
|Детройт
|51
|31
|20
|66
|3
|Монреаль
|50
|28
|22
|63
|4
|Баффало
|49
|27
|22
|59
|5
|Бостон
|50
|28
|22
|58
|6
|Торонто
|50
|24
|26
|57
|7
|Флорида
|48
|25
|23
|53
|8
|Оттава
|49
|23
|26
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|34
|14
|77
|2
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|3
|Миннесота
|51
|28
|23
|65
|4
|Юта
|50
|26
|24
|56
|5
|Нэшвилл
|49
|23
|26
|50
|6
|Чикаго
|49
|20
|29
|47
|7
|Виннипег
|49
|20
|29
|46
|8
|Сент-Луис
|50
|19
|31
|46
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|24
|24
|60
|2
|Эдмонтон
|51
|25
|26
|58
|3
|Анахайм
|50
|26
|24
|55
|4
|Сиэтл
|49
|22
|27
|53
|5
|Сан-Хосе
|49
|25
|24
|53
|6
|Лос-Анджелес
|49
|20
|29
|53
|7
|Калгари
|50
|21
|29
|47
|8
|Ванкувер
|50
|17
|33
|39
Результаты / календарь
|22.01
|03:00
|Торонто – Детройт
|1 : 2 ОТ
|22.01
|05:00
|Колорадо – Анахайм
|1 : 2 Б
|22.01
|05:30
|Сиэтл – Айлендерс
|4 : 1
|22.01
|05:30
|Калгари – Питтсбург
|1 : 4
|22.01
|05:30
|Юта – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|22.01
|06:00
|Ванкувер – Вашингтон
|4 : 3
