НХЛ, результаты и видео голов: «Вашингтон» проиграл «Калгари», «Рейнджерс» победили «Айлендерс» и другие матчи 26 февраля
26 февраля
«Бостон» — «Торонто» — 4:5 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 0:1)
Голы: Пастрняк — 29 (Лорей, Заха), 0:29 — 1:0. Маршан — 21 (бол., Пастрняк, Лорей), 13:59 — 2:0. Гики — 19 (бол., Э. Линдхольм, Маршан), 30:00 — 3:0. Райлли — 7 (Найз, Экман-Ларссон), 33:52 — 3:1. Марнер — 17 (бол., Таварес, Райлли), 40:59 — 3:2. Робертсон — 11 (Райлли, Столарц), 46:40 — 3:3. Пастрняк — 30, 50:33 — 4:3. Хольмберг — 6 (Робертсон, Экман-Ларссон), 59:14 — 4:4. Марнер — 18 (Мэттьюс, Райлли), 64:08 — 4:5.
Вратари: Суэймен — Столарц.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 36 (15+10+9+2) — 29 (8+6+13+2).
Наши: Задоров (21.44/2/-1) — -.
26 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
«Баффало» — «Анахайм» — 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Голы: Мактавиш — 14 (бол., Лакомб, Терри), 3:05 — 0:1. Карлссон — 11 (бол., Минтюков, Лундестрем), 24:58 — 0:2. Петерка — 17 (Козенс, Пауэр), 41:56 — 1:2. Так — 19 (Козенс), 45:34 — 2:2. Йокихарью — 3 (Куинн, Козенс), 49:31 — 3:2.
Вратари: Луукконен — Достал.
Штраф: 17 — 15.
Броски: 35 (10+7+18) — 18 (5+7+6).
Наши: — - Минтюков (16.40/0/-2).
26 февраля. Баффало. KeyBank Center. 13921 зритель.
«Коламбус» — «Даллас» — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Голы: Марченко — 22 (Проворов, Воронков), 0:30 — 1:0. Оливье — 11 (Северсон, Эштон-Риз), 4:37 — 2:0. Бенн — 15 (Джонстон, Харли), 9:37 — 2:1. Марченко — 23 (Фантилли), 21:11 — 3:1. Проворов — 7 (К. Джонсон, Дженнер), 28:46 — 4:1. Хинтц — 23 (Гранлунд, Робертсон), 29:38 — 4:2. Робертсон — 24 (Гранлунд), 33:57 — 4:3. ван Римсдайк — 12 (Керали), 42:37 — 5:3. Бурк — 9 (Дадонов, Стэнковен), 57:53 — 5:4. Фантилли — 18 (п.в., Воронков, Марченко), 59:28 — 6:4.
Вратари: Мерзликинс — Эттингер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (8+16+5) — 23 (3+12+8).
Наши: Воронков (17.06/2/+2), Марченко (18.10/3/+1), Проворов (23.52/5/+1) — Дадонов (11.37/1/0), Любушкин (15.42/0/0).
26 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 16897 зрителей.
«Монреаль» — «Каролина» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Слафковски — 10 (Штрабл, Сузуки), 8:05 — 1:0. Лайне — 14 (Каррье, Ньюхук), 17:37 — 2:0. Сузуки — 16 (бол., Лайне, Кофилд), 30:04 — 3:0. Хатсон — 4 (бол., Лайне, Сузуки), 50:22 — 4:0.
Вратари: Монтембо — Андерсен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 18 (8+2+8) — 20 (5+6+9).
Наши: — - Орлов (16.25/1/-1), Свечников (17.28/1/-1).
26 февраля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Голы: Ристолайнен — 3 (Замула, Мичков), 3:56 — 1:0. Кэйтс — 11 (Бринк, Пеллетье), 12:19 — 2:0. Томасино — 8 (Бантинг, Летанг), 26:09 — 2:1. Форстер — 16 (Драйсдейл, Бринк), 31:55 — 3:1. Кэйтс — 12 (Бринк, Форстер), 38:55 — 4:1. Бринк — 8 (Кэйтс, Форстер), 39:05 — 5:1. Типпетт — 17 (Кутюрье, Мичков), 46:06 — 6:1.
Вратари: Эрссон — Неделькович.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 38 (15+14+9) — 24 (6+10+8).
Наши: Замула (17.19/0/+1), Кузьменко (16.18/2/-1), Мичков (17.07/7/+2) — Малкин (15.06/0/-2).
26 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19089 зрителей.
«Тампа» — «Эдмонтон» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Драйзайтль — 43 (бол., Макдэвид, Бушар), 11:53 — 0:1. Эйссимонт — 5 (Гонсалвес), 13:11 — 1:1. Хагель — 28 (Гиргенсонс, Чирелли), 20:29 — 2:1. Хедман — 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 25:38 — 3:1. Пол — 18 (Гюнцель, Кучеров), 47:23 — 4:1.
Вратари: Василевский — Скиннер.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (14+14+8) — 24 (9+10+5).
Наши: Кучеров (22.51/3/+1) — Подколзин (12.49/0/0).
26 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Вашингтон» — «Калгари» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Поспишил — 4 (Соловьев, Ломберг), 11:47 — 0:1. Коронато — 16 (Бол), 16:42 — 0:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Строум), 44:52 — 1:2. Юбердо — 22 (Кадри), 55:32 — 1:3.
Вратари: Томпсон — Владарж.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (5+12+10) — 25 (14+3+8).
Наши: Овечкин (23.36/5/0) — -.
26 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Голы: Вааканайнен — 1 (Смит), 6:22 — 0:1. Романов — 3 (Деанджело, Нельсон), 8:19 — 1:1. Бродзински — 5 (Шнайдер, Вааканайнен), 12:39 — 1:2. Бродзински — 6 (Фокс, Линдгрен), 19:12 — 1:3. Д. Миллер — 14 (Зибанежад, Вааканайнен), 31:21 — 1:4. Ремпе — 2 (Бродзински, Линдгрен), 36:30 — 1:5.
Вратари: Сорокин (Шкарек, 40:00) — Шестеркин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 37 (9+14+14) — 18 (5+6+7).
Наши: Романов (22.17/3/0), Цыплаков (13.00/2/-2) — Панарин (17.05/3/-1).
26 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
«Миннесота» — «Детройт» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Росси — 21 (бол., Болди, Сперджен), 7:17 — 1:0. Лауко — 3 (Шор, Тренин), 11:11 — 2:0. Тарасенко — 8 (Густафссон, Каспер), 30:12 — 2:1. Эдвинссон — 7 (Дебринкэт, Комфер), 33:12 — 2:2. Эдвинссон — 8 (Юханссон, Седерблом), 51:35 — 2:3.
Вратари: Густавссон — Тэлбот.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (7+7+10) — 16 (9+4+3).
Наши: Тренин (10.40/1/0), Хуснутдинов (11.12/0/-1) — Тарасенко (16.13/2/+3).
26 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18618 зрителей.
«Нэшвилл» — «Флорида» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Беннетт — 19 (бол., Райнхарт, Барков), 1:23 — 0:1. Сурдиф — 1 (Боквист, Миккола), 24:21 — 0:2. Маккэррон — 3 (Сиссонс, Смит), 44:30 — 1:2. Форслинг — 9 (Экблад, Барков), 49:02 — 1:3. Самоскевич — 9 (Беннетт), 55:34 — 1:4.
Вратари: Сарос — Найт.
Штраф: 22 — 16.
Броски: 19 (7+7+5) — 25 (11+5+9).
Наши: Свечков (13.37/1/-1) — Куликов (19.25/0/+1).
26 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
«Сент-Луис» — «Сиэтл» — 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)
Голы: Кайру — 24 (Фаулер, Парэйко), 8:04 — 1:0. Сундквист — 5 (бол., Бучневич, Томас), 12:48 — 2:0. Томас — 16 (Нейберс, Броберг), 25:10 — 3:0. Болдюк — 7 (Сундквист, Фолк), 28:23 — 4:0. Фаулер — 7 (Холлоуэй, Шенн), 29:45 — 5:0. Нейберс — 14 (Фаулер, Парэйко), 31:55 — 6:0. Болдюк — 8 (Джозеф, Сундквист), 40:20 — 7:0. Данн — 11, 45:13 — 7:1. Шварц — 19 (Какко, Ларссон), 52:09 — 7:2.
Вратари: Биннингтон — Даккорд (Кокко, 29:45).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (14+11+2) — 27 (4+14+9).
Наши: Бучневич (16.04/2/+2), Торопченко (13.46/0/0) — -.
26 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Юта» — «Чикаго» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Джонс — 7 (бол., Донато, Терявяйнен), 13:34 — 0:1. Келлер — 21 (Кессельринг, Кули), 39:16 — 1:1. Крауз — 9 (Доан, Мяяття), 52:12 — 2:1.
Вратари: Веймелка — Содерблум.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 36 (8+14+14) — 22 (5+11+6).
Наши: Сергачев (23.29/1/0) — Михеев (18.53/2/0).
26 февраля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|8
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|2 : 3
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|3 : 0
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|5 : 2