Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

10 ноября, 08:45

НХЛ, результаты и видео голов 9-10 ноября: «Миннесота» обыграла «Калгари», «Ванкувер» уступил «Колорадо» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В воскресенье, 9 ноября, в НХЛ состоялись матчи: «Детройт» — «Чикаго» (1:5) и «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» (2:3).

В ночь на понедельник, 10 ноября, прошли игры: «Торонто» — «Каролина» (4:5), «Оттава» — «Юта» (4:2), «Даллас» — «Сиэтл» (2:1), «Миннесота» — «Калгари» (2:0), «Анахайм» — «Виннипег» (4:1), «Ванкувер» — «Колорадо» (4:5 ОТ).

9 ноября

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 21:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Чикаго
НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 22:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Лос-Анджелес

10 ноября

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Каролина

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Юта

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 03:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Сиэтл

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Калгари
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Виннипег
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Колорадо

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • maxcds

    ©?

    11.11.2025

  • Werewolf

    По любасу. Там мураш с первым голом чуданул. Чуть ли не с нулевого угла пропустил от борта. А Сид выдал конфетку на Раста, у того ума не хватило просто на 30 см в сторону проехать и бросить в пустой угол, сразу попытался бросить и попал в край щитка вратаря. Даже ехать не надо было))) просто клюху вытяни чуть вбок и все )))))

    10.11.2025

  • Danila Smolny

    Из соображений безопасности не стоит даже обращать внимание на все телеграмм-каналы и паблики по прогнозам на спорт – один обман. Есть шикарный и проверенный сервис. Найти можно в Яндексе по фразе «stavka-prognoz.ru». С 2013 года работают. Гарантии.

    10.11.2025

  • VeryOldLazy

    :face_with_symbols_over_mouth:

    10.11.2025

  • maxcds

    Страшную силу посмотрел токмо концовку. Чех и финн сделали по чумовому спасению. Люблю такое.

    10.11.2025

  • Andrew_BD

    Листья уверенно переигрывали ураганов 4-2 после двух. Что дальше? Ураганы перебросали листьев 20-2 в третьем, забили 3 гола и выиграли в основное. Ураган просто разметал листья. Кэпс - готовиться…

    10.11.2025

  • mikha1

    Бедард кажется начинает выходить на проектную мощность.

    10.11.2025

  • mikha1

    Деньги под потолком у кэпс есть. Нужно искать в Европе, в КХЛ.

    10.11.2025

  • Андрей Андрей

    когда Вашингтону понадобились деньги для нового центра,то Лига приняла правило,что за высвободившиеся в сезоне деньги брать никого нельзя.Хотя в этом сезоне еще можно.

    10.11.2025

  • mikha1

    А Дюбуа выбыл минимум до февраля. Срочно нужно искать центра, иначе к февралю у нас не останется шансов на плей-офф.

    10.11.2025

  • Apei

    Корри с Перри отжигают. Кросби не проявился. "ПП не может выиграть без нолов Кросби"

    10.11.2025

  • Andrew_BD

    Очередной крутой пас от Малыча. Ну и Манта круто все сделал: обыгрался с партнером классным пасом и сам же забил

    09.11.2025

    • 5 очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Ванкувером», Ничушкин отдал две голевые передачи

    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости