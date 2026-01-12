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12 января, 06:45

НХЛ, результаты и видео голов: «Бостон» выиграл у «Питтсбурга», «Нэшвилл» победил «Вашингтон» и другие матчи 11-12 января

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В воскресенье, 11 января, состоялась игра «Виннипег» — «Нью-Джерси» (4:3).

В ночь на понедельник, 12 января, прошли матчи: «Бостон» — «Питтсбург» (1:0), «Нэшвилл» — «Вашингтон» (3:2), «Юта» — «Коламбус» (2:3 ОТ) и «Сан-Хосе» — «Вегас» (2:7).

11 января

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 22:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Нью-Джерси

12 января

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 января, 01:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Питтсбург

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 января, 03:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 января, 03:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 января, 04:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Вегас

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4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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